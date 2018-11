Actualidade

Rui Vitória rejeitou hoje ser um treinador a prazo no Benfica, um dia após o presidente do clube ter admitido que recuou na decisão de o despedir, reconhecendo a necessidade de introduzir "mudanças" no futebol da equipa lisboeta.

O treinador disse que a permanência foi "uma decisão conjunta" com Luís Filipe Vieira, não motivada por interesses económicos, e apelou à união entre benfiquistas, depois de o presidente ter revelado que decidiu unilateralmente manter Rui Vitória no cargo, contrariando a decisão tomada em conjunto com a estrutura dirigente do clube de dispensar o técnico.

"Seria mais fácil hoje estar a apanhar o avião para outro lado qualquer. (...) Era a decisão mais fácil de tomar. Num lado uma mala cheia de dinheiro, no outro lado uma série de treinadores a quererem vir para aqui, porque este lugar é apetecível", disse Rui Vitória, manifestando-se "pronto para a luta".