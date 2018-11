Actualidade

A projeção de "Livro de Imagem", de Godard, no Cinema Ideal, em Lisboa, na próxima segunda-feira, coincide com a abertura da Noite do Cinema Europeu, que vai decorrer até 07 de dezembro, em 34 cidades de 27 Estados-membros.

Ao todo serão 50 sessões gratuitas, dedicadas a 20 filmes apoiados pelo programa Media da União Europeia, como "Guerra Fria", de Pawel Pawlikowski, "Feliz como Lázaro", de Alice Rohrwacher, e "Uma Mulher em Guerra", de Benedikt Erlingsson.

A sessão em Lisboa, dedicada ao mais recente filme de Jean-Luc Godard, prevê a participação do realizador Pedro Costa, como convidado, e tem início às 21:30.