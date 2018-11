Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje em Bruxelas que mantém "uma excelente perspetiva" da aprovação da reprogramação do Portugal 2020 por parte da Comissão Europeia no prazo de "poucos dias, uma semana talvez".

Em declarações aos jornalistas, após a conclusão do Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, dedicado à política de coesão, Pedro Marques revelou que "naturalmente" houve uma troca de impressões "breve" com os serviços da Comissão Europeia sobre a reprogramação do Portugal 2020.

"Sobre essa matéria mantenho uma excelente perspetiva de uma aprovação em poucos dias, numa semana talvez, por parte da Comissão Europeia da nossa reprogramação", declarou.