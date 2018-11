Actualidade

The Legendary Tigerman é o primeiro nome confirmado para o festival Soam as Guitarras de 2019, que decorre de 04 a 14 de abril, em Oeiras, Évora e, pela primeira vez, em Póvoa de Varzim.

Póvoa do Varzim recebe pela primeira vez a iniciativa, que chegou a Évora na edição passada, em 2018.

O artista português The Legendary Tigerman está no cartaz da terceira edição do Soam as Guitarras, avançou a organização, na passada quinta-feira, dia 29 de novembro, no Cineteatro Garrett, na Póvoa de Varzim, à margem de um concerto de António Zambujo e António Chainho.