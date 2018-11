Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que Portugal sairá, com êxito, da vigilância pós-programa de ajuda externa assim que saldar a dívida à instituição, o que o Governo disse fará na totalidade até ao final do ano.

De acordo com equipa do FMI - que está em Lisboa no âmbito da sétima avaliação pós-programa --, "a antecipação dos reembolsos ao FMI reflete as condições de acesso aos mercados favoráveis de Portugal e enviam um sinal positivo aos investidores e aos mercados".

Segundo a instituição liderada por Christine Lagarde, estas operações são "financeiramente vantajosas", porque Portugal consegue melhorar o perfil de maturidade da dívida pública e gerar poupanças na fatura com juros.