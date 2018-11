São Tomé/Eleições

O Ação Democrática Independente, vencedor das legislativas são-tomenses, disse hoje ter recebido "com surpresa" a decisão do Presidente de não nomear o seu candidato como primeiro-ministro, mas afirmou respeitar a indigitação do MLSTP-PSD para formar governo.

Em comunicado hoje divulgado, o ADI, que venceu as legislativas com maioria simples (25 em 55 deputados na Assembleia Nacional), diz ter recebido um ofício, datado de 26 de novembro, do Presidente da República, Evaristo Carvalho, a convidar o partido, enquanto "força política mais votada nas últimas eleições a indigitar um nome para formar governo".

Foi em função da solicitação do chefe de Estado que esta formação política "se reuniu, aprovou e indigitou o nome do companheiro Álvaro João Santiago para chefiar o próximo Governo Constitucional", nome que o ADI diz ter comunicado igualmente ao presidente do partido, Patrice Trovoada - que revelou depois discordar desta escolha.