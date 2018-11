Actualidade

A comunidade portuguesa em França homenageia este sábado o comendador José Baptista de Matos, falecido em julho deste ano, lembrando-o como um homem "aberto à sociedade francesa" e "militante da vida associativa".

A homenagem acontece no Museu Nacional da História da Imigração, onde Baptista de Matos é o rosto dos imigrantes portugueses em França.

"Foi uma grande figura da ação coletiva e da imigração em França", afirmou Manuel Dias Vaz, sociólogo, membro do conselho de administração do Museu Nacional da História da Imigração e amigo do comendador Baptista de Matos, em declarações à agência Lusa.