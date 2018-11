Acidente/Borba

O inquérito do Ministério Público ao acidente em pedreiras de Borba, que causou pelos menos quatro mortos e um desaparecido, está numa fase preliminar, mas inclui uma monitorização constante, revelaram hoje à agência Lusa fontes ligadas ao processo.

De acordo com as mesmas fontes, a investigação acompanha em permanência o evoluir da situação, como o resgate hoje dos corpos de mais duas vítimas mortais, que seguiam numa das duas viaturas que foram arrastadas para dentro de uma pedreira no momento do colapso estrada perto daquela cidade alentejana.

O inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP) ao acidente, ocorrido na tarde do dia 19 deste mês, é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, que é coadjuvado por duas equipas da Polícia Judiciária (PJ), uma delas do Laboratório de Polícia Científica (LPC).