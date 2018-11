OE2019

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje manter "uma visão preocupada sobre o contexto mundial e europeu, mas espera que o próximo ano "não seja tão complicado" como alguns preveem.

No final de uma visita às instalações do Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa, na véspera do início da campanha de Natal recolha de alimentos em todo o país, o chefe de Estado salientou que a melhor estratégia para a erradicação da pobreza é "crescer mais e sustentadamente".

Questionado se o próximo Orçamento do Estado, aprovado na quinta-feira em votação final global, contém as bases para esse crescimento sustentado, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a escusar-se a comentar o documento antes de o receber.