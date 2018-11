Actualidade

Os trabalhadores das rodoviárias do Oeste, Lis e Tejo (distritos de Leiria e Santarém) decidiram hoje voltar a fazer greve em 03 e 04 de janeiro e recusar trabalhar nas folgas a partir da próxima semana, afirmou fonte sindical.

Estes trabalhadores cumprem hoje o segundo dia de greve para protestar contra "situações discriminatórias" relativas a diferenças laborais e salariais entre trabalhadores, por serem abrangidos por duas convenções de trabalho diferentes.

De acordo com Manuel Castelão, da Federação Nacional das Comunicações e Transportes (FECTRANS) a adesão à greve foi hoje "muito forte, ainda mais do que no primeiro dia [quinta-feira], porque houve trabalhadores que na quinta-feira trabalharam, mas que hoje se juntaram à greve e à manifestação" realizada junto à sede da Rodoviária do Tejo, em Torres Novas.