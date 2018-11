COP24

Entidades regionais e locais dão uma resposta mais efetiva à ameaça das alterações climáticas do que os respetivos governos, havendo autoridades regionais que estão a descarbonizar o dobro da taxa das 20 maiores economias do mundo.

Os dados foram hoje divulgados, a dois dias de começar a reunião mundial sobre as alterações climáticas (COP24) da Polónia, num relatório de três organizações do Reino Unido - The Climate Group, Carbon Disclosure Project (CDP) e PricewaterhouseCoopers.

Segundo os números hoje avançados, há regiões que se comprometeram a descarbonizar (limitar o uso de fontes de energia que emitem carbono, substituindo-as por energias limpas) a uma taxa de 6,2% ao ano até 2050, 3,2% mais rápido do que o conjunto das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia (G20).