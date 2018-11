Actualidade

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019 em Cabo Verde foi hoje aprovada na cidade da Praia com 36 votos a favor e 25 votos contra.

Votaram a favor da proposta 34 deputados do Movimento para a Democracia (MpD), partido que apoia o Governo, e dois deputados da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

Os 25 votos contra foram dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), não se registando nenhuma abstenção.