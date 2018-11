Actualidade

O Ministério da Cultura aceitou "as propostas consensualizadas" pelo Grupo de Trabalho para a revisão do Modelo de Apoio às Artes e publicou hoje uma Declaração relativa aos programas de Apoio às Artes, a abrir em 2019.

No próximo ano, o valor global a atribuir para o Apoio às Artes é de 25 milhões de euros, afirma o ministério em comunicado hoje divulgado.

No mesmo texto, o ministério destacou, entre as propostas aceites, o alargamento do prazo de candidaturas, "sem prejudicar o calendário dos concursos e a respetiva atribuição dos apoios".