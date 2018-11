Actualidade

O Sporting conseguiu hoje em casa uma vitória moralizadora sobre o Borussia Dusseldorf, por 3-2, que lhe garante o terceiro lugar do grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Perante a equipa do lendário 'veterano' Timo Boll, os 'leões' conseguiram discutir o jogo mesmo até ao fim, só decidido no último parcial e pela margem mínima também, 3-2.

Com este triunfo na quinta jornada, com uma ainda por disputar, o Sporting garante o terceiro lugar, com sete pontos alcançados, mais dois do que o Ostrava 2016.