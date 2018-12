Venezuela

Pelo menos 48% dos venezuelanos vive em pobreza, segundo um estudo realizado por três das principais universidades do país que revela um aumento de dois pontos percentuais em relação à análise realizada em 2017.

O Estudo sobre as Condições de Vida (Encovi) foi realizado pela Universidade Católica Andrés Bello (UCAB), a Universidade Central da Venezuela e a Universidade Simón Bolívar.

O Encovi foi divulgado sexta-feira, no âmbito da 3.ª Feira do Livro do Oeste, em Caracas, pela diretora do Instituto de Investigações Económicas e Sociais da UCAB, Anitza Freitez, que chamou a atenção para a existência de dificuldades na medição da pobreza devido ao quadro de hiperinflação no país.