Venezuela

Dois políticos venezuelanos pediram ao Banco da Inglaterra que não entregue ouro no valor de 550 milhões de dólares (485 milhões de euros) que estão nos cofres daquela instituição e que o Governo do Presidente Nicolás Maduro reclama.

A carta foi assinada pelo ex-presidente do parlamento venezuelano, Júlio Borges, também líder do partido Primeiro Justiça e que atualmente está asilado na Colômbia, e pelo coordenador do partido Vontade Popular, Carlos Vecchio, também obrigado a viver no estrangeiro.

Os opositores ao Governo do Presidente Nocolás Maduro alegam que o pedido de repatriação de "14 toneladas de ouro", faz parte "dos esforços do regime para saquear as riquezas do país e perpetuar-se no poder ilegitimamente".