Actualidade

Washington, 01 dez Lusa) - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje a "liderança inabalável" do seu antecessor George Bush, que morreu na sexta-feira em Houston aos 94 anos.

"Através de sua autenticidade, do seu espírito e compromisso inabalável com a fé, a família e o seu país, o Presidente Bush inspirou gerações de cidadãos norte-americanos", afirmou Trump através de um comunicado divulgado a partir de Buenos Aires, onde participa na cimeira do G20.

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush morreu aos 94, disse na sexta-feira o porta-voz da família, Jim McGrath.