Actualidade

Os casinos de Macau fecharam o mês de novembro com receitas de 24.995 milhões de patacas (2,7 mil milhões de euros), mais 8,5% do que no mesmo mês do ano passado, foi hoje anunciado.

Em novembro de 2017, as receitas dos casinos tinham sido de 23.033 milhões de patacas, de acordo com os dados publicados na página online da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em relação ao mês passado, as receitas dos casinos registaram em novembro deste ano uma descida de 2.333 milhões de patacas.