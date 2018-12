Actualidade

Em Paris desde os 17 anos, Patrícia Lestre começou no violino, passou para o 'jazz', encheu "a bagagem de muitas outras artes", preparando-se para a estreia a solo com o álbum "Pisco de peito ruivo", marcada para 2019.

Em entrevista à Lusa, a artista nortenha de 25 anos recordou o trajeto na música que começou aos 13 anos, na Escola Profissional de Música de Espinho, mudando-se para a capital francesa para concretizar um "sonho de menina", alcançado à primeira tentativa, ingressando na Shola Cantorum, para estudar o violino clássico, onde ficou apenas um ano.

"Cheguei a um ponto em que o clássico já não me deixava vibrar da mesma forma, sentia-me nervosa sempre que pisava o palco. Depois mudei para 'jazz', conheci um violinista que disse que me dava aulas, então parei a música clássica e passei a ter aulas com ele. Acabou por ser complicado, então fiz de 'fille au pair'", relatou sobre os primeiros tempos fora de Portugal.