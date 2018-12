Actualidade

O cante alentejano ecoa nas ruas e espaços parisienses pelas mãos do português Carlos Balbino, criador do Rancho de Cantadores de Paris, que levou o Património Cultural e Imaterial da Humanidade a ouvidos e vozes estrangeiras.

Em entrevista à Lusa, o ator e encenador apontou o reconhecimento dado pela UNESCO ao canto coletivo sem recurso a instrumentos, como a causa que o levou à descoberta do género e, desde aí, já coproduziu o documentário "Cantadores de Paris", realizado por Tiago Pereira, estando previsto para 2019, o lançamento do álbum "Alentejo Ensemble".

Depois de oito anos a estudar teatro em três países diferentes (Portugal, Reino Unido e França), chegou a Paris com 23 anos, onde, depois de acabar os estudos, criou a "Rêves Lucides", uma companhia de teatro com o objetivo de fazer "criações modernas sobre a atualidade, com canto polifónico da região em estudo".