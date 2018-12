Actualidade

Portugal vai promover na feira profissional FOCUS, em Londres, nos dias 04 e 05 de dezembro, o programa de incentivos fiscais para atrair produtores e realizadores internacionais a filmarem no país.

A campanha "PIC Portugal", que esteve no ano passado no Festival de Berlim, vai ter um pavilhão na feira e fazer atividades, incluindo uma apresentação na terça-feira, com a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e a vice-presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), Maria Mineiro.

No evento, cuja participação portuguesa é coordenada pelo Turismo de Portugal, vão ainda participar cerca de duas dezenas de entidades e empresas portuguesas do setor, como produtoras.