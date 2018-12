Óbito/Bush

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem ao ex-Presidente americano George H. W. Bush, que morreu na noite de sexta-feira, descrevendo-o como um grande líder e firme no apoio à aliança com a Europa.

"Em nome do povo francês, eu envio as minhas condolências à nação americana após a morte do ex-Presidente George Bush pai", escreveu o Presidente francês na sua conta na rede social Twitter.

Para Macron, George H. W. Bush "era um grande líder e um firme apoiante da aliança com a Europa. Nossos pensamentos vão para a sua família e entes queridos".