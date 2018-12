Acidente/Borba

O corpo da quinta vítima que caiu para dentro de uma pedreira em Borba (Évora), na sequência de um deslizamento de terra e colapso da estrada 225, já foi retirado, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A vítima, de 85 anos, encontrava-se no interior de uma das duas viaturas que estavam submersas no plano de água mais profundo da pedreira desde o dia do acidente (19 de novembro) e que foi hoje também retirada.

