Três filmes de João Botelho, Marco Martins e Edgar Pêra vão repartir entre si 1,8 milhões de euros do primeiro concurso de apoio à produção de longas-metragens, em 2018, do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com o conselho diretivo do ICA, são atribuídos 600 mil euros a cada uma das três longas-metragens apoiadas: "Great Yarmouth. Figuras Provisórias", de Marco Martins, "O Ano da Morte de Ricardo Reis", de João Botelho, e "Não Sou Nada", de Edgar Pêra.

O projeto de Marco Martins tem origem na peça teatral "Provisional Figures. Great Yarmouth", que o encenador e cineasta concebeu e dirigiu no Reino Unido, numa residência artística para o Festival de Norfolk e Norwich, no passado mês de maio, com base em experiências pessoais de imigrantes, sobretudo portugueses, que se fixaram na costa Este de Inglaterra.