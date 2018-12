Óbito/Bush

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, lamentou hoje a morte do ex-Presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush (1989-1993) e destacou sua contribuição na restauração da paz na Europa.

"Jamais esquecerei o papel que ele desempenhou ao tornar a Europa um lugar mais seguro e unido, depois da queda do Muro de Berlim e da cortina de ferro", afirma Juncker num comunicado, no qual refere ter perdido "um amigo".

Juncker destaca no texto a "tranquilidade, a liderança e as boas relações pessoais" de Bush com o então chanceler alemão, Helmut Kohl, e com o líder soviético, Mikhail Gorbachov, "que foram decisivas para a restauração da paz e da liberdade em todo o continente".