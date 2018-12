Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que os mais favorecidos devem ajudar mais a campanha do Banco Alimentar contra a Fome, que decorre entre hoje e domingo em vários hipermercados nacionais.

"Quem mais tem, mais tem obrigação tem de dar", disse Marcelo, enquanto percorria os corredores do hipermercado Continente, no centro comercial Colombo, enchendo dois carrinhos de compras com produtos alimentares para a campanha do Banco Alimentar contra a Fome.

"Eu tenho mais obrigação porque sou favorecido, sou privilegiado, e quem é privilegiado tem de dar mais", reforçou o chefe de Estado.