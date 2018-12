Óbito/Bush

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres lembra o trabalho "com compaixão" no âmbito das Nações Unidas, de George H.W. Bush, ex-Presidente dos Estados Unidos, que morreu na sexta-feira à noite.

Na sua conta na plataforma Twitter, António Guterres escreveu: "Começo com a sua posição como representante permanente nas Nações Unidas em 1971 e continuando com sua nomeação como enviado especial do secretário-geral da ONU para o desastre causado pelo terremoto no sul da Ásia em 2005, George H. W. Bush trabalhou produtivamente com e através das Nações Unidas".

"Fiquei consistentemente impressionado com sua compaixão, seu instinto de moderação e compromisso com o serviço público", remata o responsável.