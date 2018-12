Actualidade

A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP) considerou hoje que o conflito laboral no porto de Setúbal foi promovido por um sindicato com outras finalidades que não a situação dos trabalhadores portuários daquela cidade.

Em comunicado, a FNSTP refere que, desde o início do conflito, que tem denunciado que a motivação do conflito laboral promovido pelo SEAL/Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística "não reside na situação dos trabalhadores portuários de Setúbal, mas no seu desejo de ser o sindicato único, ou seja, de eliminar os outros sindicatos de trabalhadores portuários dos outros portos nacionais e de atingir a unidade sindical".

Segundo o FNSTP, os trabalhadores portuários de Setúbal foram para o SEAL "um instrumento, um pretexto para criar um conflito e formas de luta laboral, que leve as autoridades e os operadores portuários a discutir com o SEAL, não as condições do porto de Setúbal, mas as dos portos de Sines e de Leixões".