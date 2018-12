Actualidade

O Presidente da República confirmou a nomeação do tenente-general Rui Davide Guerra Pereira para o cargo de vice-Chefe do Estado Maior do Exército, foi hoje divulgado no Portal da Presidência.

No mesmo comunicado lê-se ainda que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a "exoneração, a seu pedido, por transitar à situação de reserva" do anterior titular deste cargo castrense, o tenente-general Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, de 58 anos.

A 04 de dezembro de 2017 foi publicado em Diário da República o decreto do Presidente da República confirmando a promoção ao posto de tenente-general do major-general Rui Davide Guerra Pereira, que no dia 27 desse mês, em Lisboa, tomou posse como Comandante das Forças Terrestres.