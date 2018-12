Actualidade

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022, presididas pelo papa, vão realizar-se em Portugal, anunciou o site Religionline, adiantando que a região de Lisboa "acolherá os atos principais, nomeadamente o fim de semana de celebração.

Segundo a mesma fonte, neste fim de semana de celebração participa "cerca de um milhão de jovens de todo o mundo".

A Religionline, que cita "várias fontes eclesiásticas", afirma que o anúncio oficial será feito no Panamá, nas próximas JMJ, que decorrem de 23 a 27 de janeiro, e nas quais estará presente o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e outros bispos portugueses, para receberem a passagem de testemunho do papa e do bispo da Cidade do Panamá.