Raríssimas

O primeiro-ministro afirmou hoje que o ministro da Solidariedade e Segurança Social "tomará as medidas adequadas" em relação ao processo da Raríssimas, cujo relatório final da Inspeção-Geral daquele ministério foi divulgado na sexta-feira.

"O senhor ministro do Trabalho [,Solidariedade e Segurança Social] coordenou a sindicância, naturalmente tomará as medidas adequadas", respondeu o primeiro-ministro, António Costa, quando questionado sobre a forma como vários organismos lidaram com denúncias de alegadas irregularidades.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas na Cidade do México, onde se deslocou para a tomada de posse do novo presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador.