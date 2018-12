Actualidade

O filme "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki", do japonês Leo Sato, venceu o grande prémio do festival Porto/Post/Doc, anunciou hoje a organização do evento, que termina no domingo.

Na competição internacional foi ainda atribuída uma menção honrosa a "Fausto", de Andrea Bussmann, enquanto o prémio para melhor realização entre autores emergentes foi dado a Eloy Domínguez Serén, por "Hamada".

O prémio Cinema Novo, dedicado às escolas de cinema, foi atribuído a "No Ângulo das Ruas", de Inês Alves, com uma menção honrosa para "Tabu, Propriedade Privada", de Maria Ganem.