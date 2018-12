Actualidade

Lisboa foi eleita esta noite como Melhor Cidade Destino e revalidou o título de Melhor Destino 'City Break' do Mundo, na cerimónia dos denominados 'óscares' do Turismo, os World Travel Awards.

Os dois dos mais ambicionados 'óscares' foram entregues na gala da Grand Final da 25.ª edição dos World Travel Awards, que, pela primeira vez, decorreu em Portugal, mais concretamente no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Para os registos, fica também a primeira vez que Lisboa recebe dois prémios mundiais no mesmo ano. Em junho, a capital portuguesa tinha sido distinguida como Melhor Cidade Destino na Europa.