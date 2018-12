Actualidade

Portugal revalidou o título de melhor destino do mundo nos World Travel Awards, habitualmente denominados como 'óscares' do turismo, numa cerimónia que decorreu no sábado no Pátio da Galé, em Lisboa.

Para alcançar o título pelo segundo ano consecutivo, Portugal bateu 16 concorrentes - África do Sul, Brasil, Espanha, EUA, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka e Vietname.

Na cerimónia de sábado à noite, que decorreu pela primeira vez em território nacional, Portugal foi distinguido com 16 prémios, um recorde, depois dos sete troféus de 2017 e dos quatro de 2016.