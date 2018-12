Actualidade

O Banco Alimentar contra a Fome recolheu hoje 1.059 toneladas de alimentos no primeiro dia da campanha nacional que decorre este fim de semana em mais de duas mil superfícies comerciais.

Em declarações à Lusa, a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Jonet, considerou que "o primeiro dia superou as expetativas", acrescentando que este resultado foi idêntico ao alcançado no mesmo mês do ano passado.

Isabel Jonet lembrou que a recolha de alimentos "prossegue amanhã nos supermercados, e na internet até 09 de dezembro".