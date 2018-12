Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai ordenar a retirada do país do Tratado de Livre Comércio da América do Norte para pressionar o Congresso a aprovar a versão renovada do acordo.

Donald Trump falava, no sábado, aos jornalistas a bordo do avião Air Force One, durante a viagem de regresso de Buenos Aires, onde participou na cimeira do G20, para Washington.

"Em breve, vou pôr fim formalmente ao NAFTA [Tratado de Livre Comércio da América do Norte]. Foi um desastre para os Estados Unidos", afirmou.