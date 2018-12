Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 02 dez (Lusa) - O Presidente da República levou hoje o homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, às instalações do Banco Alimentar, em Lisboa, experimentando ambos as tarefas de separação de produtos, entre as 2:00 e as 2:30.

Rodeados de dezenas de voluntários, muitos com a farda de escuteiros e animados pela música da aparelhagem sonora do armazém central, em Alcântara, Marcelo Rebelo de Sousa e o seu convidado ajudaram a desensacar alimentos, transportados antes dos camiões em paletes através de monta-cargas e empilhadoras.

Os produtos foram doados por milhares de portugueses em diversos supermercados, incluindo o chefe de Estado, que empregou mais de 200 euros, ao início da tarde, em bens para pessoas desfavorecidas.