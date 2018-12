Actualidade

Mais mulheres à frente e atrás das câmaras tornam a nova série policial "The Rookie", do canal ABC, numa das "mais femininas" em Hollywood, disse à Lusa a atriz Melissa O'Neil, durante uma visita aos estúdios de gravação, em Burbank.

O'Neil, que interpreta a novata Lucy Chen, garantiu que nunca tinha trabalhado num ambiente de produção com tantas mulheres, desde a sala de argumentistas às profissionais de iluminação e ao "departamento de câmaras, quase todo feminino". No ecrã, metade das oito personagens principais são mulheres, interpretadas por Mercedes Mason, Afton Williamson e Alyssa Diaz, além de Melissa O'Neil.

A maior presença feminina em todos os aspetos da série, incluindo cargos técnicos como a equipa de edição de imagem, foi uma escolha deliberada do criador Alexi Hawley. O produtor quis "criar um elenco diversificado" à volta do protagonista Nathan Fillion, com o qual trabalhou em "Castle", de forma a refletir as características da cidade de LA.