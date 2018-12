Actualidade

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas na sequência de uma colisão frontal ao início da manhã entre dois veículos ligeiros de mercadorias na Estrada Nacional 118, em Évora.

De acordo com as informações avançadas à agência Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o alerta foi dado pelas 07:04 e ao local acorreram os Bombeiros de Évora, GNR, um veículo de emergência médica (VMER) e um piquete das Infraestruturas de Portugal, num total de 11 viaturas e 22 operacionais.

A vítima mortal é uma mulher, cuja idade ainda não foi apurada.