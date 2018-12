Actualidade

A exposição "Desenhos sem Fim", de Rui Chafes, concebida para o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), é inaugurada no próximo sábado e completa o ciclo expositivo deste ano da instituição vimaranense, que prossegue até fevereiro.

Em "Desenhos sem Fim", com curadoria de Delfim Sardo e Nuno Faria, visita-se a produção em desenho de Rui Chafes, "um dos mais secretos segmentos de trabalho" do escultor, Prémio Pessoa 2015, uma "luminosa revelação de um imenso e denso universo de fantasmas e formas", "ainda por conhecer como um todo", como escreve a Oficina, cooperativa municipal que gere o CIAJG, na apresentação da mostra.

O desenho, refere a cooperativa, "é, na obra de Rui Chafes, o lugar do segredo e do intervalo", surgindo "normalmente em períodos de pausa, mais ou menos longos, na prática da escultura, e desenvolve-se ao longo de todo o percurso do artista".