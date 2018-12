Actualidade

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, comporta-se como se fosse um partido único, disse hoje em Lisboa Samora Machel Júnior, filho do primeiro Presidente do país, que defende um processo de mudança dentro da estrutura partidária de que é militante.

Samora Machel Júnior, que esteve em Lisboa esta sexta-feira para participar numa homenagem ao seu pai, Samora Machel, primeiro Presidente da República de Moçambique, promovida pela Câmara de Comércio Portugal Moçambique, criticou, em entrevista à Lusa, o comportamento atual do seu partido, a Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), defendendo que este está a pedir mudanças e admitindo que existem clivagens dentro da organização a que prefere, no entanto, chamar "diferenças de opinião".

"Primeiro acho que o partido afastou-se muito do seu eleitorado, que é o povo, tornou-se arrogante", afirmou, acrecentando: "Temos que começar a ser mais humildes, voltar a aproximarmo-nos das pessoas, temos que apresentar propostas e programas que sejam fazíveis e realistas, temos que evitar prometer algo que depois não cumprimos e comportarmo-nos como um partido que está dentro de um processo democrático. Nós, neste momento, comportamo-nos como partido único", afirmou