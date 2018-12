Actualidade

A secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, afirmou hoje que a procura pela língua portuguesa em África tem aumentado, também graças ao peso crescente de Angola e Moçambique.

O Governo já tem memorandos de entendimento assinados com várias instituições de ensino superior africanas na África do Sul, Botswana, Namíbia, Tanzânia e Senegal e está a analisar a possibilidade de introduzir o português nas escolas do Quénia, onde foi criado, em 2017, o primeiro leitorado de língua e cultura portuguesas.

"Não nos esqueçamos que muitos desses países são vizinhos de grandes potentados económicos como Angola e Moçambique e isso basta para que haja um interesse na língua em que os negócios se fazem", neste caso o português, salientou Teresa Ribeiro, apontando Angola e Moçambique como os "detonadores" do interesse pela LP.