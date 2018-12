Portugal/China

O Presidente chinês, Xi Jinping, declarou, num artigo hoje publicado no DN e no JN, que pretende reforçar a cooperação pragmática entre China e Portugal, que tem dado resultados frutíferos para os dois lados.

"A parte chinesa está disposta a fazer esforços conjuntos com a parte portuguesa para continuar a aprofundar o conhecimento e a confiança mútuos, e aumentar intrinsecamente a profundidade e a amplitude da cooperação pragmática, com fim de enriquecer ainda mais o conteúdo da Parceria Estratégica Global China-Portugal, criando em conjunto um futuro promissor para as relações dos dois países", declarou Xi Jinping.

O Presidente chinês fez estas observações no artigo "Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa...", publicado hoje no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.