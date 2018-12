Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou hoje o Arco do Triunfo, em Paris, para observar os danos sofridos pelo monumento, que foi alvo, no sábado, de atos de vandalismo durante os protestos dos "coletes amarelos".

O Chefe de Estado, acompanhado pelo ministro do Interior, Christophe Castaner, prestou homenagem ao túmulo do soldado desconhecido, que representa todos os franceses mortos na I Guerra Mundial (1914-1918), que os manifestantes sujaram e onde deixaram latas de cerveja e outros objetos.

A Comissão Legislativa do Senado francês vai ouvir na terça-feira o ministro e secretário de Estado do Interior Christophe Castaner e Laurent Nuñez, respetivamente, sobre "os motins e ataques contra as forças de segurança e atos de vandalismo e destruição" durante as manifestações dos "coletes amarelos", lê-se num comunicado divulgado hoje pela câmara alta do Parlamento francês, informa a agência France-Presse.