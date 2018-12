Actualidade

O tetraplégico em protesto desde sábado à porta do Parlamento convidou hoje o Governo a visitá-lo para conhecer de perto as "reais necessidades" das pessoas com deficiência, que querem ter uma vida independente.

"Gostava de ver aqui os governantes que eu desafiei. Ontem [sábado] foi o dia do Presidente da República e ele não veio. Hoje é o dia do primeiro ministro António Costa e amanhã [segunda-feira] o do ministro Vieira da Silva", disse à Lusa Eduardo Jorge, de 56 anos, que se encontra numa cama no interior de uma pequena tenda gradeada colocada à frente da Assembleia da República desde as 15:00 de sábado, alimentado exclusivamente a água.

"Seria interessante eles virem para entenderem as reais necessidades das pessoas como eu, porque está a ser criado um projeto pilota de vida independente que de independente nada tem. Gostava que viessem ver no terreno as dificuldades que temos", disse.