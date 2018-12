Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pediu hoje aos madeirenses para não se deixarem levar por "conversas falsas" nomeadamente as que dizem que nas eleições regionais de 2019 o que está em causa é o partido com mais votos.

"O que se decide nas próximas eleições, seja nas legislativas para a República, seja as eleições na Região Autónoma da Madeira, é a eleição de deputados, não o partido que tem mais votos. Aliás, como se viu em 2015, pouco valeu a Passos Coelho e ao PD terem sido os mais votados", disse Jerónimo de Sousa no encerramento do X Congresso Regional do PCP-Madeira que reelegeu Edgar Silva coordenador do partido na região por mais quatro anos.

O dirigente comunista realçou que "aos que andam aí, agitados, a congeminar cenários e especulações sobre sondagens a questionar sobre arranjos futuros" o PCP sugere que "tenham alguma objetividade".