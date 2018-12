Actualidade

O Portimonense venceu hoje na receção ao Tondela por 3-2, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, após ter estado a perder, e subiu ao 11.º lugar, com 12 pontos.

Xavier, logo no primeiro minuto, deu vantagem aos tondelenses, mas o brasileiro Paulinho, aos 13, de grande penalidade, o colombiano Jackson Martinez, aos 29, e o japonês Nakajima, aos 45+1, concretizaram a reviravolta dos algarvios.

Tomané ainda reduziu aos 62, antes de ser expulso aos 85, mas não evitou o quarto jogo no campeonato sem vencer do Tondela, que segue no 15.º lugar, com os mesmos nove pontos de Boavista, que tem menos um jogo, e Feirense.