Um em cada três jovens e adolescentes da ilha cabo-verdiana de Santiago inquiridos para uma tese de mestrado afirmou já ter pensado em suicídio pelo menos uma vez, tendo como principais causas a depressão e a desesperança.

A conclusão é de uma tese de mestrado defendida na semana passada pela cabo-verdiana Janilsa Gonçalves, no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida de Portugal.

No estudo, para obtenção do grau de mestre em Psicologia Clínica, a cabo-verdiana entrevistou 315 jovens e adolescentes em escolas da ilha de Santiago, com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos de idade.