Actualidade

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, mostrou-se hoje satisfeito com as exibições dos seus jogadores nos últimos dois encontros, porém lembrou que é preciso continuar a trabalhar muito para ter uma equipa de futebol à sua imagem.

"É muito bom para o treinador que os jogadores deem tudo, que estejam a 100% nos treinos e nos jogos. Penso que estão bem neste momento", afirmou o técnico, alertando de seguida: "Estamos num processo que está a ser bom, mas temos que melhorar. Ainda não é o melhor Sporting".

O holandês, que falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo encontro de encerramento da 11.ª jornada da I Liga, diante do Rio Ave, raramente se alongou nas respostas, até na mesmo na pergunta sobre a contestação que Rui Vitória recebeu nas últimas semanas.