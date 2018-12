Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que a presença de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara (México), que hoje termina, "foi o projeto prioritário da diplomacia cultural portuguesa no último ano".

Discursando na cerimónia de encerramento da feira, António Costa disse que esta "travessia literária", da participação de Portugal na feira de Guadalajara, tem "desígnios claros" e estava pensada há pelo menos uma década: "Multiplicar as possibilidades de o México e os mexicanos conhecerem Portugal".

Para o primeiro-ministro português, a literatura e as artes - presentes num programa cultural português alargado durante uma semana em Guadalajara -, são "fatores de identidade, são matéria mediadora", sendo o México um "parceiro incontornável com o qual Portugal está empenhado em reforçar e ampliar as modalidades de cooperação".